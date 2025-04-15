Путин призвал привести дорожные нормативы в порядок

«В целом, конечно, вопросы все важные — привести к исполнению некоторые решения в соответствии с законом или вообще отменить, согласен. Улично-дорожная сеть — ну, чушь, конечно, я, честно говоря, даже не обращал внимание на то, что отбойники надо ставить посреди улиц и так далее. И щиты какие-то шумопоглощающие. Надо привести это все в соответствии со здравым смыслом, конечно», — сказал глава государства на расширенном заседании Президиума Госсовета РФ.