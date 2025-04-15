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Российские школьники завоевали восемь медалей на турнире по информатике

Чернышенко: российские школьники выиграли восемь золотых медалей на турнире IATI.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Российские школьники завоевали восемь золотых медалей на XVI Международном турнире продвинутого уровня по информатике (IATI), сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

«Сборная команда России приняла участие в XVI Международном турнире продвинутого уровня по информатике (IATI). По итогам конкурсных испытаний школьники завоевали 8 золотых медалей», — говорится в сообщении.

Чернышенко и глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов поздравили ребят с достижениями.

«Победы наших школьников на международных соревнованиях, таких как этот турнир по информатике, подтверждают, что Россия богата на талантливых, трудолюбивых ребят», — отметил Чернышенко.

Кравцов, в свою очередь, добавил, что яркие успехи ребят вновь подтверждают эффективность российской системы образования, которая не только дает фундаментальные знания, но и воспитывает будущих лидеров отрасли.

Турнир состоялся с 9 по 13 апреля в болгарском Шумене. В 2025 году российские школьники участвовали в соревнованиях в дистанционном формате. По итогам состязаний они завоевали восемь золотых медалей из 12 возможных. Всего в турнире приняли участие 24 учащихся образовательных учреждений Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Липецка и Сарова.

Уточняется, что международный турнир в Болгарии является одним из этапов подготовки школьников к Международной олимпиаде по информатике, которая пройдет с 27 июля по 3 августа в столице Боливии — городе Сукре.