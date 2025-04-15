С 12 июня Ростов и Ейск свяжет новый пригородный маршрут

Ростов и Ейск свяжет электричка. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД. С 12 июня начнет работу сезонный пригородный маршрут между Ростовом-на-Дону и Ейском.
Перевозки будут осуществляться на комфортабельных электричках. Поезда будут курсировать по выходным, в субботу и воскресенье, а также праздничным дням. Первые рейсы запланированы уже на 12−13 июня.
Из Ростова состав будет отправляться в 6:45, а прибытие планируется в 9:58. Обратно поезд будет трогаться в 17:50, а в донской столице окажется в 20:36.
По пути следования состав будет делать остановки в Батайске, Орловке-Кубанской, Староминской-Тимашевской и Старощербиновской.