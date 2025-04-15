Путин потребовал от правительства навести порядок в сфере семейной ипотеки

По условиям программы, покупка первичной недвижимости по ставке 6% годовых доступна семьям, в которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет или ребенок с инвалидностью. Жители городов с населением до 50 тыс. человек могут взять льготную ипотеку, если в семье есть минимум двое детей до 17 лет включительно.