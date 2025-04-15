Создан ДНК-тест для оценки риска преждевременных родов

Последующие проверки работы этой системы показали, что она способна с 87% вероятностью точно определять то, появится ли ребенок на свет раньше 37 недели беременности или нет. Также ученые обнаружили, что для получения подобных оценок можно использовать набор из всего 80 генов. Это должно упростить процедуру и сделать ее более доступной для пациенток и менее трудозатратой для клиник, подытожили исследователи.