На Земле началась слабая магнитная буря

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН ранее сообщали, что 13 апреля в сторону Земли были выброшены два крупных солнечных протуберанца. Согласно прогнозу, 16 апреля ожидаются магнитные бури уровня G1-G2.