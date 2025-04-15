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На Земле началась слабая магнитная буря

По информации ИПГ, степень возмущенности магнитного поля Земли достигла уровня G1.

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Магнитная буря уровня G1 началась на Земле во вторник, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

По информации ИПГ, степень возмущенности магнитного поля Земли достигла уровня G1 по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН ранее сообщали, что 13 апреля в сторону Земли были выброшены два крупных солнечных протуберанца. Согласно прогнозу, 16 апреля ожидаются магнитные бури уровня G1-G2.