Ростовская область обеспечена инсулиновыми иглами на год вперед

Ростовская область полностью решила проблему с обеспечением инсулиновыми иглами. Минздрав донского региона заключил госконтракт на поставку семи миллионов штук этих жизненно важных медицинских изделий, что покрывает годовую потребность. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.