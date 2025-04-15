Ростовская область обеспечена инсулиновыми иглами на год вперед

Ростовская область полностью решила проблему с обеспечением инсулиновыми иглами. Минздрав донского региона заключил госконтракт на поставку семи миллионов штук этих жизненно важных медицинских изделий, что покрывает годовую потребность. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.
Отметим, что врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь держал ситуацию на личном контроле.
— Такая ситуация не должна повториться. Люди должны получать жизненно важные лекарства и оборудование в срок. Для этого нужно вести постоянную работу с поставщиками, — добавил глава региона.