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Ростовская область обеспечена инсулиновыми иглами на год вперед

В Ростовской области закрыли вопрос с поставками инсулиновых.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область полностью решила проблему с обеспечением инсулиновыми иглами. Минздрав донского региона заключил госконтракт на поставку семи миллионов штук этих жизненно важных медицинских изделий, что покрывает годовую потребность. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

Отметим, что врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь держал ситуацию на личном контроле.

— Такая ситуация не должна повториться. Люди должны получать жизненно важные лекарства и оборудование в срок. Для этого нужно вести постоянную работу с поставщиками, — добавил глава региона.