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В Самаре пока не названа дата отключения отопления

Окончание отопительного сезона зависит от среднесуточной температуры.

Источник: AP 2024

В Самарской области весна получилась ранняя. Несмотря на это батареи в многоквартирных домах по-прежнему теплые. Когда же отключат отопление?

Этим вопросом сейчас наверняка задаются многие жители Самары. 15 апреля столбик термометра достиг отметки в +16 градусов. На улице тепло, а в квартире по-прежнему работает отопление, если оно у вас централизованное. В таком случае, вопрос его отключения очень актуальный.

В администрации города сообщили, что пока конкретная дата, когда отопление в многоквартирных домах отключат, неизвестна, пишет МК.

«Согласно правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных Правительством РФ, в течение пяти дней она должна составлять +8 градусов», — напомнили в пресс-службе мэрии Самары.