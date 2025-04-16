В Самаре пока не названа дата отключения отопления

В Самарской области весна получилась ранняя. Несмотря на это батареи в многоквартирных домах по-прежнему теплые. Когда же отключат отопление?
Этим вопросом сейчас наверняка задаются многие жители Самары. 15 апреля столбик термометра достиг отметки в +16 градусов. На улице тепло, а в квартире по-прежнему работает отопление, если оно у вас централизованное. В таком случае, вопрос его отключения очень актуальный.
В администрации города сообщили, что пока конкретная дата, когда отопление в многоквартирных домах отключат, неизвестна, пишет МК.
«Согласно правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных Правительством РФ, в течение пяти дней она должна составлять +8 градусов», — напомнили в пресс-службе мэрии Самары.