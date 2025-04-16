Контролирует минприроды РО: вода в прудах Красносулинского района окрасилась в бурый цвет

«После появления в интернете информации об окрашивании цвета воды в прудах Красносулинского района специалисты минприроды выехали на место для обследования. В ходе обследования установлено, что вода в водоемах приобрела бурый оттенок», — пишет источник.
Предположительно, причиной загрязнения стал выход шахтных вод с водоотливного комплекса закрытой в 2005 году бывшей шахты «Бургустинская».
Министерство подготовит предостережение о необходимости соблюдения требований законодательства юридическому лицу. Запланирован комплекс контрольных мероприятий в рамках регионального экологического надзора.