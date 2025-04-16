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Контролирует минприроды РО: вода в прудах Красносулинского района окрасилась в бурый цвет

Ростовская область, 15 апреля 2025.DON24.RU. Вода в прудах Красносулинского района окрасилась в бурый цвет. Об этом сообщает пресс-служба минприроды Ростовской области.

«После появления в интернете информации об окрашивании цвета воды в прудах Красносулинского района специалисты минприроды выехали на место для обследования. В ходе обследования установлено, что вода в водоемах приобрела бурый оттенок», — пишет источник.

Предположительно, причиной загрязнения стал выход шахтных вод с водоотливного комплекса закрытой в 2005 году бывшей шахты «Бургустинская».

Министерство подготовит предостережение о необходимости соблюдения требований законодательства юридическому лицу. Запланирован комплекс контрольных мероприятий в рамках регионального экологического надзора.