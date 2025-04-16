В Москве установят памятник советскому разведчику Ботяну

Алексей Ботян родился 10 февраля 1917 года и встретил войну в 1939 году, командуя зенитным орудием в польской армии. В октябре 1939 года получил гражданство СССР. Участвовал в обороне Москвы, с января 1943 года принимал участие в «рельсовой войне» — уничтожении коммуникаций и линий связи в тылу противника, затем в составе партизанской группы прошел с боями по территории Украины, Белоруссии, Польши и Чехословакии. В январе 1945 года «лейтенант Алеша» (так прозвали Ботяна местные жители) совершил то, что считал главным достижением в жизни. Ему удалось узнать о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец. Это должно было остановить наступление советских войск, Краков был бы разрушен и затоплен. Группа Ботяна сумела взорвать склад взрывчатки в Ягеллонском замке в городе, сорвав эти планы. Разведчик умер 13 февраля 2020 года.