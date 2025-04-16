В Москве установят памятник советскому разведчику Ботяну

15 апреля в Симферополе состоялось торжественное возложение цветов к бюсту советского разведчика, уроженца Крыма Дмитрия Быстролетова. Церемония была приурочена к предстоящему 50-летию со дня его смерти, на ней присутствовал заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко. Памятник Быстролетову открыли в 2021 году к его 120-летию, проект по его изготовлению был реализован РВИО.
«В рамках этой программы (по увековечиванию памяти о лицах, внесших значительный вклад в обеспечение защиты и безопасности Отечества — прим. ТАСС) появились памятники-бюсты и на территории Новороссии. Так, недавно в Луганске был открыт памятник Герою Советского Союза Кузьме Гребеннику. В Вологде появился бюст разведчику-нелегалу Алексею Козлову. На днях мы приступаем к работам по установке памятника Алексею Ботяну в Москве. Это тот самый “майор Вихрь”, который спас Краков от разрушения», — приводит пресс-служба РВИО слова Овсиенко с торжественной церемонии.
Алексей Ботян родился 10 февраля 1917 года и встретил войну в 1939 году, командуя зенитным орудием в польской армии. В октябре 1939 года получил гражданство СССР. Участвовал в обороне Москвы, с января 1943 года принимал участие в «рельсовой войне» — уничтожении коммуникаций и линий связи в тылу противника, затем в составе партизанской группы прошел с боями по территории Украины, Белоруссии, Польши и Чехословакии. В январе 1945 года «лейтенант Алеша» (так прозвали Ботяна местные жители) совершил то, что считал главным достижением в жизни. Ему удалось узнать о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец. Это должно было остановить наступление советских войск, Краков был бы разрушен и затоплен. Группа Ботяна сумела взорвать склад взрывчатки в Ягеллонском замке в городе, сорвав эти планы. Разведчик умер 13 февраля 2020 года.