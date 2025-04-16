Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова снялась с Кубка России

Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова не будет выступать на Кубке России, который пройдет в Новосибирске с 22 по 27 апреля. Об этом Олимпийская чемпионка-2021 сообщила 15 апреля в своем телеграм-канале.
— Долго сомневалась, стоит ли принимать участие, потому что моя травмированная нога все еще дает о себе знать, — призналась 24-летняя спортсменка.
По словам Гели, после совместного с тренерами и медицинским штабом мозгового штурма было решено отказаться от соревнований, чтобы сфокусироваться на лечении.
В этом году у Мельниковой три важных соревнования. Игры вызова легенд и Универсиада в июле, чемпионат России — осенью.
Впрочем, Ангелина все рано поедет в Новосибирск. Но в качестве зрителя.
— Буду рада увидеться, пообщаться и сделать фотографии, — добавила Мельникова.