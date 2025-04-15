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Советник главы Пентагона отправлен в отпуск за свой счет на фоне утечки данных

Советник главы Минобороны США Дэн Колдуэлл отстранен от работы в Пентагоне на время административного отпуска из-за подозрения в причастности к утечке секретных данных.

Источник: Комсомольская правда

Советник главы Пентагона Дэн Колдуэлл, подозреваемый в утечке секретных данных, был отправлен в административный отпуск за свой счет. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники среди американских чиновников.

«Один из главных советников министра обороны США Пита Хегсета, Дэн Колдуэлл, был выдворен из Пентагона во вторник после того, как его личность была установлена в ходе расследования утечек в министерстве обороны», — говорится в сообщении.

Источник также сообщает, что расследование в отношении Колдуэлла из-за подозрения в утечке информации военного ведомства США продолжается.

Ранее KP.RU сообщал, что Министерство внутренней безопасности США проводит проверки сотрудников из-за утечки секретных данных. Работников ведомства проверяют на детекторе лжи с целью выявления лиц, причастных к инциденту.