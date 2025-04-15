МВД поможет получить гражданство РФ переехавшему из Германии повару

Министерство внутренних дел России окажет содействие в оформлении российского гражданства повару Максиму Житникову, который переехал из Германии и обосновался во Владимирской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
По её словам, сотрудники управления по вопросам миграции УМВД по Владимирской области в рамках действующего законодательства помогут Житникову пройти все необходимые процедуры. С соответствующей просьбой мужчина обратился лично к президенту России Владимиру Путину.
На данный момент Максим Житников проживает и работает во Владимирской области, однако официально зарегистрирован в Пермском крае. Как уточнили в МВД, вопрос получения гражданства находится на особом контроле у руководства главного управления по вопросам миграции.
Ранее сообщалось, что украинские военные захотели получить гражданство РФ после того, как попали в плен к ВС России. Сейчас, находясь в заключении, украинцы, по их словам, питаются лучше, чем в ВСУ, спят в теплой постели и имеют доступ к питьевой воде.