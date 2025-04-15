МВД поможет получить гражданство РФ переехавшему из Германии повару

Ранее сообщалось, что украинские военные захотели получить гражданство РФ после того, как попали в плен к ВС России. Сейчас, находясь в заключении, украинцы, по их словам, питаются лучше, чем в ВСУ, спят в теплой постели и имеют доступ к питьевой воде.