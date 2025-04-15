Львова-Белова: 25% детей в спецучреждениях можно было не забирать из семьи

Она подчеркнула, что в настоящее время на Северном Кавказе в специализированных учреждениях находятся 1 788 детей, из которых 760 являются сиротами, а остальные помещены временно. За шесть месяцев число детей в этих учреждениях уменьшилось на 11,4%, что превышает средний показатель по стране.