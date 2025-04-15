Львова-Белова: 25% детей в спецучреждениях можно было не забирать из семьи

Четверть российских детей, находящихся в специализированных учреждениях, пребывают там без достаточных оснований, и в большинстве этих ситуаций можно было сохранить семью, сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова на региональном семейном форуме.
«25% детей в учреждениях находятся там необоснованно. Да, у них проблемы, да, семье требуется помощь, но эту помощь можно было бы оказать без разлучения семьи», — заявила Мария Львова-Белова, открывая форум.
Детский омбудсмен отметила, что семьям могли бы оказать помощь в виде помещения матери с ребенком в кризисный центр или его определения на дневное пребывание, предложить полустационарные услуги на дому, поскольку подобные действия приводят к разрушению родственных отношений.
Она подчеркнула, что в настоящее время на Северном Кавказе в специализированных учреждениях находятся 1 788 детей, из которых 760 являются сиротами, а остальные помещены временно. За шесть месяцев число детей в этих учреждениях уменьшилось на 11,4%, что превышает средний показатель по стране.