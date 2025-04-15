Число заболевших корью в американском Техасе возросло до 561 человека

Ранее министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший сообщил, что на 6 апреля по всей стране было подтверждено 642 случая кори, из которых подавляющее большинство — 499 — приходилось именно на Техас. В последние дни ситуация в этом штате продолжает ухудшаться.