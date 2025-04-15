Число заболевших корью в американском Техасе возросло до 561 человека

Количество случаев заболевания корью в штате Техас достигло 561, сообщает министерство здравоохранения и социального обеспечения региона. Согласно информации на официальном сайте ведомства, с конца января зарегистрировано почти 60 госпитализаций на фоне роста числа заражений.
Ранее министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший сообщил, что на 6 апреля по всей стране было подтверждено 642 случая кори, из которых подавляющее большинство — 499 — приходилось именно на Техас. В последние дни ситуация в этом штате продолжает ухудшаться.
Среди зарегистрированных случаев в Техасе отмечены два летальных исхода. Оба погибших — невакцинированные школьники. Первый смертельный случай произошёл в конце февраля, уточнили в ведомстве.
Ранее заслуженный врач РФ и главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов заявил, что единственной мерой профилактики кори остаётся вакцинация. Медик отметил, что заболевание опасно осложнениями в виде воспаления сердечной мышцы и мозга.