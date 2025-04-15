В КНР врачи пересадили ребенку самое маленькое в мире искусственное сердце

Китайские медики успешно пересадили семилетнему ребенку самое маленькое в мире искусственное сердце, масса которого не превышает килограмма. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Представители больницы Сехэ сообщили 15 апреля об успешном хирургическом вмешательстве, которое возглавил руководитель отделения сердечно-сосудистой хирургии Дун Няньго. Врачи использовали устройство с насосом на магнитной левитации, которое разрабатывалось в течение трех лет для помощи пациентам с тяжелой формой сердечной недостаточности.
Сообщается, что искусственный аппарат способствовал восстановлению функций сердца и легких у маленького пациента.
Агентство уточняет, что общий вес аппарата составляет всего 45 граммов, а диаметр насоса — 2,9 сантиметра. Отмечается, что это сердце третьего поколения, превосходящее предыдущие модели по ряду параметров: экономному энергопотреблению, увеличенному времени автономной работы, повышенной надежности и способности автоматически подстраиваться под нужды организма пациента.
«Большинство существующих устройств рассчитано на взрослых. Дети весом меньше 30 цзиней (15 килограммов) и с узкой грудной клеткой долгое время сталкиваются с проблемой, когда нет необходимых насосов», — пояснил доктор Дун Няньго.
Согласно данным агентства Синьхуа, в Китае ежегодно около 40 тысяч детей попадают в больницы с острой сердечной недостаточностью, и примерно 10% из них нуждаются в трансплантации сердца. Однако в стране проводится менее ста подобных операций в год.