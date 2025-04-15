В КНР врачи пересадили ребенку самое маленькое в мире искусственное сердце

Согласно данным агентства Синьхуа, в Китае ежегодно около 40 тысяч детей попадают в больницы с острой сердечной недостаточностью, и примерно 10% из них нуждаются в трансплантации сердца. Однако в стране проводится менее ста подобных операций в год.