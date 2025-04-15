Хуснуллин предложил рассрочку на покупку готового жилья после ввода объекта

Такое решение, по его мнению, может быть реализовано в случае, если застройщик уже рассчитался с банками, закрыл счета эскроу и не имеет долговых обязательств. Для этого потребуется предусмотреть механизм залога на подобную недвижимость. Хуснуллин подчеркнул, что в текущей экономической ситуации подобная мера могла бы оказаться особенно востребованной.