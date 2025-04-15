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Хуснуллин предложил рассрочку на покупку готового жилья после ввода объекта

Это может быть реализовано в случае, если застройщик уже рассчитался с банками, закрыл счета эскроу и не имеет долговых обязательств.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин выступил с инициативой рассмотреть возможность предоставления рассрочки на приобретение жилья не только до ввода объекта в эксплуатацию, как это предусмотрено действующим законодательством, но и после завершения строительства.

Такое решение, по его мнению, может быть реализовано в случае, если застройщик уже рассчитался с банками, закрыл счета эскроу и не имеет долговых обязательств. Для этого потребуется предусмотреть механизм залога на подобную недвижимость. Хуснуллин подчеркнул, что в текущей экономической ситуации подобная мера могла бы оказаться особенно востребованной.

Кроме того, он указал на снижение доступности улучшения жилищных условий для граждан из-за высокой ключевой ставки, ограниченного доступа к рыночной ипотеке и сниженной возможности участия в льготных программах.

Также вице-премьер обратил внимание на необходимость совершенствования системы жилищно-накопительных сбережений, направленной на формирование первоначального взноса при покупке жилья.

Соответствующий законопроект уже прошёл первое чтение, и, как отметил Хуснуллин, для реализации предложенных мер потребуется внесение изменений в законодательство. Он призвал поддержать эти инициативы и выразил готовность оперативно взаимодействовать с Госдумой.

Ранее стало известно, что в Госдуме планируют рассмотреть вопрос о противодействии продаже микродолей в жилых помещениях, а также разрешить продажу и регистрацию только в отдельных комнатах.