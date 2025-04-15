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Магнитная буря на Земле усилилась до уровня G2

На Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах, перебои в радионавигации и нарушения высокочастотной радиосвязи.

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Степень возмущенности магнитного поля Земли достигла уровня G2, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

Уровень магнитной бури на Земле достиг отметки G2 — «умеренно» — по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

Уровень G2 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах. Также вероятны перебои в радионавигации, нарушения высокочастотной радиосвязи. Полярные сияния фиксируются до широты в 50 градусов.

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН ранее сообщали, что 13 апреля в сторону Земли были выброшены два крупных солнечных протуберанца. Согласно прогнозу, 16 апреля ожидаются магнитные бури уровня G1-G2.