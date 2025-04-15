На конференции ЦИПР-2025 обсудят тренды цифрового развития России на ближайшие 10 лет

В Нижнем Новгороде со 2 по 5 июня 2025 года пройдет конференция «Цифровая индустрия промышленной России» — самое представительное деловое мероприятие, входящее в пятерку крупнейших событий в области цифровой экономики нашей страны. Конференция станет десятой, юбилейной. Ее участники подведут итоги и систематизируют опыт, накопленный за годы проведения. Кроме того, на ней будут обозначены тренды цифрового развития России на ближайшие десять лет.