На конференции ЦИПР-2025 обсудят тренды цифрового развития России на ближайшие 10 лет

В Нижнем Новгороде со 2 по 5 июня 2025 года пройдет конференция «Цифровая индустрия промышленной России» — самое представительное деловое мероприятие, входящее в пятерку крупнейших событий в области цифровой экономики нашей страны. Конференция станет десятой, юбилейной. Ее участники подведут итоги и систематизируют опыт, накопленный за годы проведения. Кроме того, на ней будут обозначены тренды цифрового развития России на ближайшие десять лет.
Организаторы ЦИПР-2025 поделились основными направлениями, на которых будет строиться работа мероприятия. Деловая часть конференции будет традиционно посвящена развитию цифровых технологий в России. В течение четырех дней участники обсудят вопросы цифровой экономики, внедрение технологий и искусственного интеллекта, а также влияния новых технических решений на человеческие отношения.
Одним из основных треков на конференции станет «Экономика данных». Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что сейчас в России реализуется национальный проект «Экономика данных», поэтому на площадке конференции будет идти речь о долгосрочной стратегии цифрового развития страны.
Кроме того, в программе мероприятия запланированы еще пять основных тематических треков: «Бизнес», «Техлидерство», «Кадры», «Кибербезопасность» и «Black» (он посвящен обратной стороне технологий и их влиянию на общество). Еще одно направление конференции познакомит гостей с возможностям искусственного интеллекта и технологиям его внедрения.
Большое внимание на ЦИПР-2025 будет уделено международному взаимодействию. В деловой программе мероприятия запланировано проведение совместных сессий с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и с подразделением ООН по промышленному развитию (ЮНИДО). Участники сессий обсудят вопросы сотрудничества на мировых рынках и актуальные цифровые тренды.
«Конференция ЦИПР продолжает развивать международное сотрудничество и способствовать диалогу между странами. Мы рады, что в дискуссиях активно участвуют и иностранные гости, и диалог между участниками глобального рынка открывает новые возможности для роста и развития для взаимовыгодного партнерства», — подчеркнула директор конференции Ольга Пивень.
В рамках ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде пройдет выставка технологических новинок. С 5 по 6 июня гостей ждут на «Глобальном цифровом форуме», а с 5 по 8 июня на площадках «Нижегородской ярмарки» и центра «Высота» развернется молодежный фестиваль «Тех-Френдли Викенд». Кроме того, 3 июня состоится церемония награждения лауреатов CIPR Digital-2025 — пятой деловой премии в сфере цифровых технологий. Премия ежегодно отмечает лучшие российские проекты и разработки в области экономики данных.
Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» уже десять лет является ключевой площадкой для обсуждения цифровой трансформации общества и ведущих отраслей экономики. Мероприятие проходит при поддержке правительства Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и правительства Нижегородской области.