Собянин: электромобили составят до половины парка такси в Москве к 2030 году

«В перспективе — переход на экологичный транспорт. К 2030 году до половины парка такси составят электромобили. Это важно и для экологии, и для комфорта пассажиров», — написал он в Telegram-канале.
Собянин добавил, что в столице за последние 15 лет удалось полностью легализовать рынок таксомоторных перевозок.
Всего в Москве и Московской области работают почти 200 тыс. автомобилей такси, за последний год парк вырос на 15%. Средний возраст транспортного средства составляет 3,2 года. По словам Собянина, это один из самых молодых таксопарков в Европе.
«В 2024 году такси воспользовались больше 632 млн пассажиров, а в день пассажиропоток составлял 1,73 млн пассажиров — это рекордный показатель. Последние 15 лет стали временем возрождения московского такси», — подчеркнул он.
Повышение качества перевозок
Мэр добавил, что с прошлого года в Москве действует аттестация водителей такси, с 1 марта 2025 года она стала обязательной. Все активные водители Московского региона уже сдали экзамен. «Это гарантия, что за рулем профессионал, знающий город, соблюдающий правила и умеющий действовать в нештатных ситуациях. Благодаря системе аналитики работы такси КИС “АРТ”, которую Москва ввела первой в стране в 2021 году, на линию выходят только добросовестные специалисты», — пояснил Собянин.
Градоначальник также напомнил, что с 1 сентября 2023 года службы заказа такси по новому закону несут ответственность перед пассажирами. Они следят, чтобы поездки осуществлялись только квалифицированными водителями.
«Продолжаем профилактические мероприятия по выявлению нелегальных такси — в конце марта и начале апреля проверки прошли в ЮАО при участии городских и федеральных ведомств. А для владельцев сервисов такси в столице работает платформа “Открытый контроль”, где можно получить бесплатные консультации, проверить свой таксопарк на соблюдение обязательных требований», — отметил мэр.
По его словам, Москва за последние 13 лет компенсировала таксомоторным компаниям часть затрат на покупку свыше 92 тыс. автомобилей. Общая сумма субсидий составила 2,49 млрд рублей. Субсидия выдается только на автомобили с экологическим классом 5 и 6 и на электромобили, произведенные в Москве, для них предусмотрен повышающий коэффициент 2,5.
«Новые автомобили обеспечивают не только комфорт, но и безопасность поездок. Мы видим результат: с 2019 года количество ДТП с участием такси сократилось на 4%. Наша задача — развивать современный, безопасный и удобный сервис, соответствующий мировым стандартам», — заключил Собянин.