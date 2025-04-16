Собянин: электромобили составят до половины парка такси в Москве к 2030 году

Мэр добавил, что с прошлого года в Москве действует аттестация водителей такси, с 1 марта 2025 года она стала обязательной. Все активные водители Московского региона уже сдали экзамен. «Это гарантия, что за рулем профессионал, знающий город, соблюдающий правила и умеющий действовать в нештатных ситуациях. Благодаря системе аналитики работы такси КИС “АРТ”, которую Москва ввела первой в стране в 2021 году, на линию выходят только добросовестные специалисты», — пояснил Собянин.