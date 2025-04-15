Сейсмолог Горшков: на майские праздники землетрясения в Турции не прогнозируется

На майские праздники многие запланировали поездку в Турцию. Сейсмологи ответили, насколько в данном регионе будет спокойно в это время.
Еще летом 2023 года турецкий сейсмолог Наджи Герюр предупреждал, что до 2030 года в регионе с высокой вероятностью произойдет крупное землетрясение в Мраморном море. Оно затронет Стамбул и многие города-курорты Турции. В феврале 2025 года об этом же говорил профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.
— Турция — один из самых сейсмоактивных регионов мира. Возникновение землетрясений там обусловлено взаимодействием крупных Анатолийской и Аравийской литосферных плит, — рассказал aif.ru главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков.
За последние 50 лет на территории страны произошло 14 сильнейших землетрясений. Рассуждая о перспективе землетрясения в Турции не стоит ориентироваться на.
— Влияние землетрясения в Мьянме на сейсмическую обстановку в Турецком регионе исключено, — отмечает Александр Горшков.
Другой российский сейсмолог, заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН Алексей Завьялов полагает, что пока в Турции будет длительное затишье, так как накопившаяся энергия вышла.
— Что касается поездки в Турцию в ближайшее время, я бы не стал ее отменять и сдавать билеты, — заключил эксперт.
Тем временем, средняя цена перелета из России в Турцию в 2025 году уменьшилась на 10% по сравнению с прошлым годом и составила 14,5 тыс. рублей в одну сторону, пишет «Газета.Ru».
А вот сообщения о смертельных отравлениях поддельным алкоголем в Турции не напугали россиян. Об этом свидетельствует большое количество броней отелей на весну и лето. Об этом 360.ru заявил генеральный директор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
На майские праздники за границу в 2025 году отправятся около 900 тыс. россиян, пишет Rt.