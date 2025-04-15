Сейсмолог Горшков: на майские праздники землетрясения в Турции не прогнозируется

Еще летом 2023 года турецкий сейсмолог Наджи Герюр предупреждал, что до 2030 года в регионе с высокой вероятностью произойдет крупное землетрясение в Мраморном море. Оно затронет Стамбул и многие города-курорты Турции. В феврале 2025 года об этом же говорил профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.