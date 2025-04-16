Что можно и нельзя делать в Великую среду Страстной седмицы 16 апреля

Среда является одним из самых строгих дней Страстной седмицы перед Пасхой. Следует отказаться от развлекательных мероприятий. Кроме того, на Великую среду не назначают свадеб, венчаний, крещения. Не следует шить и вязать. Вместе с тем не рекомендуется завидовать, ссориться, провоцировать конфликты.