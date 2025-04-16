Что можно и нельзя делать в день Никиты Водопола 16 апреля на праздник Водяного

Православная церковь 16 апреля вспоминает святого Никиту Исповедника. В народе принято отмечать день Никиты Водопола. Все по причине того, что с указанного дня начинал таять снег. Кроме того, существует еще одно название — день Водяного.
Что нельзя делать 16 апреля.
Не следует резко ставить чашку или стакан на стол. Кроме того, 16 апреля старались не проливать воду. Если подобное случалось, что была вероятность совершить большую ошибку. Вместе с тем после уборки не выливали воду.
Что можно делать 16 апреля.
По традиции, 16 апреля старались задобрить Водяного. Для этого в воду бросали кашу, хлеб. Рыбаки лили масло в воду, пытаясь таким образом задобрить Водяного и остаться с уловом.
Согласно приметам, дождь предсказывает неустойчивую погоду до конца весны. Северный ветер предупреждает о дождливых днях. В том случае, если ночь выдалась ясной, то будут заморозки.
Кстати, мы узнали, что можно и нельзя делать в Великую среду Страстной седмицы 16 апреля.
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