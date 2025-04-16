«Готов ли я к отношениям с русской девушкой? Конечно!»

Я выбрал идею для «Эксперимента S» не из-за советских декораций, а потому что сама концепция принудительного недосыпания не отпускала меня. В «Острове кукол» я сделал Елизавету русской просто потому, что раньше у меня не было русских персонажей, и мне казалось, что будет здорово ввести такого героя. Я не верю в единый «русский национальный характер». Я много путешествовал и встречался с людьми со всего мира, и они все разные. Мне нравится, чтобы мои персонажи тоже были разными, из разных слоев общества. В моих романах сюжет определяет место действия, а не наоборот.