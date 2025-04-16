Всегда говори Дау: в Театре Вахтангова препарировали нобелевского лауреата

Задача стояла сложная: имя Ландау для сегодняшних зрителей связано не столько с квантовой физикой, сколько со скандальным мегаломанским проектом Ильи Хржановского (в 2024 году Минюст России признал его иностранным агентом) «Дау». Экспериментальное действо снималось десять лет и превратилось в 14 фильмов разной продолжительности, из которых шесть получили в России прокатное удостоверение, но в широкий прокат не вышел ни один. Впрочем, многие из них были доступны онлайн, это широко обсуждалось, тем более что в проекте приняло участие много знаменитостей, а самого Ландау играл Теодор Курентзис. За прошедшие с момента премьеры шесть лет этот проект не забылся, а ничего значимого о русском физике с тех пор создано не было.