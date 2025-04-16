Календарь на 16 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

16 апреля в России отмечают День мира в Чеченской Республике. Логопеды, вокалисты, артисты, оториноларингологи и другие специалисты празднуют Всемирный день голоса. У православных верующих наступает Великая среда — третий день Страстной недели перед Пасхой. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 16 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 16 апреля.
* ~День мира в Чеченской Республике~
16 апреля — важная дата в истории Чеченской Республики. В этот день в 2009 году в регионе официально закончилась контртеррористическая операция (КТО), начатая в 1999-м после вторжения боевиков Шамиля Басаева в Дагестан. Таким образом завершилась Вторая чеченская война. Хотя точечные нападения боевиков не прекратились в одночасье, в республике стала налаживаться мирная жизнь. 16 апреля объявлено в Чечне нерабочим денем. По всей республике пройдут торжественные мероприятия, а в Грозном состоится фестиваль «День мира».
* ~Всемирный день голоса~
Голос — важнейший инструмент коммуникации и самовыражения. Всемирный праздник в его честь был учрежден с целью повышения осведомленности о различных нарушениях голоса и важности внимательного отношения к нему. Инициатором учреждения специальной даты стала Бразилия: в 1999 году местные врачи, логопеды и преподаватели пения учредили национальный праздник в честь голоса. Примеру Бразилии последовали и другие страны. В 2002 году Американская академия отоларингологии официально признала этот праздник, мероприятие получило название Всемирный день голоса. Несколько лет спустя дата прижилась и в России: в этот день начали проводить просветительские лекции о здоровье голоса, тематические семинары и мероприятия.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 16 апреля в других странах.
День рождения королевы Маргрете II — Дания Этот день не является государственным праздником в стране, хотя национальные флаги поднимают, и его продолжают отмечать, несмотря на то, что больше года назад королева Маргрете II отреклась от престола в пользу своего сына. Событие посвящено не только празднованию дня рождения самой представительницы правящей династии, но и служит знаком уважения к королевской семье в целом.
День юриста и Первой конституции — Болгария. Праздник отмечают в честь первой Болгарской конституции, так называемой Тырновской конституции, принятой в 1879 году. К этому событию приурочен и профессиональный праздник юристов в этой стране.
День банана — США. Национальный день в честь этого тропического плода отмечается в третью среду апреля. В этом году он выпадает на 16 апреля. Бананы — один из старейших культивируемых фруктов в мире. В США они появились в 1865 году. В День банана кафе и рестораны страны предлагают посетителям основные блюда и десерты из этого полезного фрукта.
День яиц Бенедикт — США. Это фирменное американское блюдо, заслужившее собственный праздник, состоит из яйца-пашот, английского маффина и канадского бекона, политых голландским соусом. Существует множество версий его появления. По одной из них, яйца Бенедикт были придуманы в 1894 году с подачи брокера с Уолл-стрит Лемюэля Бенедикта, когда он пытался найти средство для борьбы с похмельем.
Религиозные праздники 16 апреля.
* Великая Среда Страстной недели.
Великая Среда — третий день Страстной недели перед Пасхой. В этот день православные христиане вспоминают, как первосвященники сговорились убить Христа, а Иуда решил помочь им, предав своего учителя за 30 сребреников. Сам Иисус предупредил своих учеников о том, что через два дня его ждет распятие. Также в этот день случайно встреченная жена помазала голову Спасителя драгоценным миром, тем самым приготовив его к будущему погребению. В церквях в Великую среду служится Литургия преждеосвященных даров. Хозяйки начинают убирать дома в преддверии Пасхи.
* День памяти преподобного Никиты Исповедника.
Никита Исповедник, игумен обители Мидикийской, родился на северо-западе Малой Азии в благочестивой семье. С детства он проводил много времени в церкви, находился в послушании у отшельника Стефана. Со временем он ушел в Мидикийский монастырь, где годы спустя стал пресвитером. Святой Никита прославился добродетелью и даром чудотворения. По преданию его молитвы возвращали глухонемым речь, бесноватым и лишенным рассудка помогали вновь обрести разум, исцеляли от разных недугов больных. После погребения у гробницы святого продолжили происходить чудеса.
* День памяти иконы Богородицы Неувядаемый Цвет.
Эта одна из самых известных икон была создана греческими мастерами после падения Византийской империи в конце XVII века в Константинополе. На иконе изображена Пресвятая Богородица. В одной руке она держит Иисуса Христа, а в другой — цветок белой лилии, символизирующий непорочность. Со временем списки этой иконы распространились по всему православному миру. Есть они и в российских храмах.
Народные праздники и приметы 16 апреля.
* Никита Водопол.
Этот народный праздник отмечался на Руси в честь Никиты Исповедника, игумена Мидикийской обители. В этот день было принято следить за паводком на реках. В это время снег таял активно, по воде проплывали льдины, и крестьяне пытались определить, насколько сильным будет разлив рек.
Также считалось, что на Никиту Водопола выходит из спячки водяной. Его было принято задабривать вкусной кашей и хлебом. А рыболовы выливали в реку масло и просили у подводного обитателя крупной рыбы в свои сети.
* Приметы.
Если реки разлились широко — ждать дождливого лета.
Какие исторические события произошли 16 апреля.
* 1705 год — королева Великобритании Анна пожаловала Исааку Ньютону рыцарский титул.
Дни рождения и юбилеи 16 апреля.
* В 1682 году родился Джон Хэдли — английский математик, астроном и изобретатель.
Кто отмечает дни рождения.
* 85 лет исполняется Маргрете II — бывшей королеве Дании, правившей больше 50 лет и отрекшейся от престола в начале прошлого года.