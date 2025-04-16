Календарь на 16 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Великая Среда — третий день Страстной недели перед Пасхой. В этот день православные христиане вспоминают, как первосвященники сговорились убить Христа, а Иуда решил помочь им, предав своего учителя за 30 сребреников. Сам Иисус предупредил своих учеников о том, что через два дня его ждет распятие. Также в этот день случайно встреченная жена помазала голову Спасителя драгоценным миром, тем самым приготовив его к будущему погребению. В церквях в Великую среду служится Литургия преждеосвященных даров. Хозяйки начинают убирать дома в преддверии Пасхи.