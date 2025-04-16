Депутат Останина осудила звезд, выступающих на концертах к 9 Мая за миллионы

В 2025 году 9 мая отмечается 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). На Красной площади в Москве пройдет юбилейный парад Победы. На мероприятие в столицу России приглашены многие лидеры и официальные представители стран мира. Всего на параде в честь 80-летия Победы ожидается участие более 20 глав государств и правительств, пишет газета Известия.