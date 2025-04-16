Депутат Останина осудила звезд, выступающих на концертах к 9 Мая за миллионы

Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина осудила артистов, которые за выступление на 9 мая требуют крупные гонорары.
Депутат назвала такое поведение недопустимым, особенно на фоне проведения спецоперации.
— Нет цены нравственной категории под названием «патриотизм». Я не могу себе представить, чтобы в годы Великой Отечественной войны артисты ехали и с бойцов деньги собирали, — говорит депутат 360.ru.
Она напомнила, что во времена ВОВ творческие коллективы выходили на сцену и были горды тем, что могут вдохновить бойцов.
Нина Останина раскритиковала не только артистов, требующих плату, но и чиновников, готовых выделять из бюджета огромные суммы.
— Бюджетные деньги должны быть под контролем. Есть какой-то предел. Олег Газманов за 40 минут получает десятки миллионов рублей, — возмутилась депутат.
Она уверена, что концерты на 9 Мая должны быть на безвозмездной основе.
Но подобные инициативы вовсе не вызывают восторга у артистов. Например, Иосиф Пригожин напомнил, что у каждого исполнителя есть творческий коллектив, который нужно кормить, пишет Газета.ru.
Тем временем, в Киеве выступают против Парада Победы и приглашают глав европейских государств посетить Украину в этот день. В Госдуме это назвали попыткой «сместить фокус», пишет Life.ru.
В 2025 году 9 мая отмечается 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). На Красной площади в Москве пройдет юбилейный парад Победы. На мероприятие в столицу России приглашены многие лидеры и официальные представители стран мира. Всего на параде в честь 80-летия Победы ожидается участие более 20 глав государств и правительств, пишет газета Известия.