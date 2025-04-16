В ГД внесут проект об изменении расчета компенсации семьям погибших военных

В документе отмечается, что по действующим нормам каждому члену семьи инвалида вследствие военной травмы, гражданина, ставшего инвалидом вследствие увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании, в случае его смерти выплачивается ежемесячная денежная компенсация. Указанная выплата также рассчитывается путем деления ежемесячной денежной компенсации, установленной частью 13 статьи 3 для инвалида соответствующей группы, на количество членов семьи (включая умершего (погибшего) инвалида).