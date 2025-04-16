Минобрнауки хочет создать комиссию по квотам на стипендии президента

Планируется, что комиссия ежегодно, до 15 апреля, должна будет устанавливать квоты на стипендии президента РФ на очередной учебный год, начиная с 2026—2027 учебного года, для федеральных государственных органов. Отмечается, что квоты на стипендии этих федеральных госорганов на 2025−2026 учебный год планируется установить до 15 июня 2025 года.