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Минобрнауки хочет создать комиссию по квотам на стипендии президента

Минобрнауки хочет создать комиссию по установлению квот на стипендии президента.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Минобрнауки РФ хочет создать межведомственную комиссию по квотам на стипендии президента России для студентов, следует из законопроекта министерства образования и науки России, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

«Создать межведомственную комиссию по установлению квот на стипендии президента Российской Федерации для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по образовательным программам высшего образования, для федеральных государственных органов», — говорится в проекте приказа о межведомственной комиссии.

Планируется, что комиссия ежегодно, до 15 апреля, должна будет устанавливать квоты на стипендии президента РФ на очередной учебный год, начиная с 2026—2027 учебного года, для федеральных государственных органов. Отмечается, что квоты на стипендии этих федеральных госорганов на 2025−2026 учебный год планируется установить до 15 июня 2025 года.

Подчеркивается, что состав комиссии должно сформировать министерство науки и высшего образования России.