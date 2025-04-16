Минобрнауки хочет создать комиссию по квотам на стипендии президента

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Минобрнауки РФ хочет создать межведомственную комиссию по квотам на стипендии президента России для студентов, следует из законопроекта министерства образования и науки России, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
«Создать межведомственную комиссию по установлению квот на стипендии президента Российской Федерации для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по образовательным программам высшего образования, для федеральных государственных органов», — говорится в проекте приказа о межведомственной комиссии.
Планируется, что комиссия ежегодно, до 15 апреля, должна будет устанавливать квоты на стипендии президента РФ на очередной учебный год, начиная с 2026—2027 учебного года, для федеральных государственных органов. Отмечается, что квоты на стипендии этих федеральных госорганов на 2025−2026 учебный год планируется установить до 15 июня 2025 года.
Подчеркивается, что состав комиссии должно сформировать министерство науки и высшего образования России.