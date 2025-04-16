Самолет рейса Москва-Денпасар экстренно сел в Ташкенте: что случилось

Самолет, летевший из Москвы в Денпасар (Индонезия), экстренно сел в Ташкенте. Это произошло из-за резкого ухудшения состояния здоровья пассажира, информирует авиакомпания «Аэрофлот», которой принадлежит воздушное судно.
«Командир воздушного судна рейса SU296 Москва — Денпасар за 15 апреля принял решение о дополнительной посадке в аэропорту Ташкента по причине внезапного ухудшения состояния здоровья пассажира», — цитирует РИА Новости сообщение компании.
Сообщается, что пассажира передали медицинской бригаде. Предполагается, что из Ташкента в Денпасар рейс отправится 16 апреля в 10.00 по местному времени, что соответствует 8.00 московского времени.
Тем временем летевший в Китай «Боинг» экстренно сел в Новосибирске из-за отказа генератора.
Напомним, в феврале самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, экстренно вернулся в столицу из-за внезапного ухудшения состояния пассажира. После посадки врачи констатировали смерть пожилого мужчины.