Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет рейса Москва-Денпасар экстренно сел в Ташкенте: что случилось

Самолет рейса Москва-Денпасар экстренно сел в Ташкенте.

Источник: Комсомольская правда

Самолет, летевший из Москвы в Денпасар (Индонезия), экстренно сел в Ташкенте. Это произошло из-за резкого ухудшения состояния здоровья пассажира, информирует авиакомпания «Аэрофлот», которой принадлежит воздушное судно.

«Командир воздушного судна рейса SU296 Москва — Денпасар за 15 апреля принял решение о дополнительной посадке в аэропорту Ташкента по причине внезапного ухудшения состояния здоровья пассажира», — цитирует РИА Новости сообщение компании.

Сообщается, что пассажира передали медицинской бригаде. Предполагается, что из Ташкента в Денпасар рейс отправится 16 апреля в 10.00 по местному времени, что соответствует 8.00 московского времени.

Тем временем летевший в Китай «Боинг» экстренно сел в Новосибирске из-за отказа генератора.

Напомним, в феврале самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, экстренно вернулся в столицу из-за внезапного ухудшения состояния пассажира. После посадки врачи констатировали смерть пожилого мужчины.