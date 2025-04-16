С 1 мая цены на вторичную недвижимость войдут в новую фазу. Сколько будет стоить жильё

По словам Евгения Белокурова, относительно конца 2024 года дисконты в объявлениях немного снизились. Тогда они составляли порядка 4,7%. В то же время уменьшается и число продавцов, готовых снижать стоимость объекта, ориентируясь на текущий уровень ставок по ипотеке. Так, рыночные ипотечные ставки начали немного опускаться, что связано с фиксацией ключевой ставки на уровне в 21%. Это и влияет на готовность продавцов к торгу и скидкам. Предполагается, что в ближайшие месяцы на рынке будет отмечаться постепенное сокращение числа объявлений с дисконтом от собственников. Однако важно отметить, что в отдельных сделках продавцы вторичной недвижимости продолжат идти на дисконты и даже предлагать скидки выше рыночного уровня. В данном случае всё зависит от индивидуальных договорённостей сторон, скорости выхода на сделку со стороны покупателя.