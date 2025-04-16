Древний портал: Для чего в перуанской скале проделан огромный дверной проём

Это была цивилизация искусных каменотёсов. Кстати, тиуанако буквально значит «центральный камень». В целом они жили сельским хозяйством: выращивали кукурузу, разводили лам, ловили рыбу. Но как, похоже, все древние народы, при своей трудной жизни они были необыкновенно духовными людьми. Вот их храм Каласасайя, что значит храм Стоящих камней. Это, по сути, не что иное, как ещё один аналог Стоунхенджа: сооружение имеет одновременно религиозный и астрономический смысл. Столбы стоят так, что можно по Солнцу определить сегодняшнюю дату. То есть это календарь. В дни солнцестояний лучи обожествляемого древними светила проходят ровно через центр главных ворот.