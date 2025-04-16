В МХТ им. Чехова состоится премьера спектакля по незавершенной пьесе Пушкина

«На берегу реки живут отец с дочкой. Отец трудится на мельнице, а дочь уже девятый день ждет возлюбленного жениха, который куда-то пропал. Да не просто жениха, а самого настоящего князя. Мельник убежден, что избранника уже не воротить. Наконец, князь возвращается в дом мельника, чтобы сообщить возлюбленной печальное известие», — описывает сюжет постановки собеседница агентства.
Роль Русалки в спектакле исполнит Маргарита Якимова, ее отца, Мельника, сыграет заслуженный артист РФ Валерий Трошин. Олег Гаас и Никита Бурячек перевоплотятся в Князя, Полина Романова исполнит роль Княгини. В постановке также заняты Алена Хованская, Ульяна Глушкова, Сергей Медведев и Мухтар-Али Мурзин.
Вместе с режиссером над созданием спектакля работали художник по свету Олег Курченков, композитор Андрей Александров и музыкальный руководитель Ольга Томилова.
Режиссер о спектакле.
Как рассказал ТАСС после предпоказа «Русалки» Меламедов, его «главной задачей было придумать и создать художественный мир, полный метафор и образов, которые имеют отношение и к Пушкину, и к современности». Режиссер спектакля также отметил, что многие предыдущие интерпретации пьесы так или иначе были связаны с темой мести. Но на сцене МХТ имени Чехова артисты покажут свою версию пушкинской истории: Русалка сопереживает героям и лишь наблюдает за тем, как они проживают свою жизнь. «Да, в начале она намеревается отомстить. Но со временем понимает, что Князь и Княгиня — тоже люди: они потерялись, запутались, они мучаются. И ей становится их жалко», — обозначил свою концепцию режиссер.
Образ Князя.
Исполнитель роли Князя Олег Гаас в беседе с журналистами назвал своего героя негодяем. Он отметил, однако, что в постановке Меламедова Князь — глубоко несчастный человек. «Это “негодяйство” ему очень тяжело дается: он сильно любит Русалку и уходит от нее не потому, что его заставляют родители, не потому, что у Княгини больше денег, он просто уже дал свое обещание другой. К тому же, действительно, князь не может быть с крестьянкой», — пояснил артист.
Гаас также провел параллель между Князем и самим Пушкиным, автором пьесы «Русалка». «Мне кажется, Александр Сергеевич писал этот текст про самого себя. И неспроста не дописал: по-хорошему, Русалка должна была наказать Князя и заманить его на морское дно. У Пушкина были похожие отношения с крепостной Ольгой Калашниковой: когда он узнал, что девушка беременна, попросил убрать ее подальше — ему было не до совести», — рассказал актер.
Образ Русалки.
Описывая образ Русалки, Гаас отметил ее сходство со стихией, с бурей, которую нельзя остановить. Исполнительница главной роли Маргарита Якимова рассказала журналистам, что ее персонаж — девочка, которая не выдержала натиск проблем. «Она поступила очень нехорошо по отношению к любящим ее людям. Так, Русалка раскаивается, когда после своей смерти видит состояние папы, она искренне просит у него прощения», — добавила артистка. По словам актрисы, героиня разрушила не только свою жизнь, но и жизнь своего отца.