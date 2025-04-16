В МХТ им. Чехова состоится премьера спектакля по незавершенной пьесе Пушкина

Как рассказал ТАСС после предпоказа «Русалки» Меламедов, его «главной задачей было придумать и создать художественный мир, полный метафор и образов, которые имеют отношение и к Пушкину, и к современности». Режиссер спектакля также отметил, что многие предыдущие интерпретации пьесы так или иначе были связаны с темой мести. Но на сцене МХТ имени Чехова артисты покажут свою версию пушкинской истории: Русалка сопереживает героям и лишь наблюдает за тем, как они проживают свою жизнь. «Да, в начале она намеревается отомстить. Но со временем понимает, что Князь и Княгиня — тоже люди: они потерялись, запутались, они мучаются. И ей становится их жалко», — обозначил свою концепцию режиссер.