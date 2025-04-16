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Ремонт дорог начался на 39 участках в Подмосковье

В Московской области стартовал ремонтный сезон 2025 года — дорожники приступили к ремонту 39 участков покрытия. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Источник: РИА "Новости"

«Благоприятная погода в Подмосковье позволила приступить к ремонту дорожной сети — работы идут на 39 участках муниципальных и региональных дорог. Уже уложено более 14 тыс. кв. м нового и отфрезеровано более 77 тыс. кв. м старого покрытия, также на ряде дорог меняют бортовой камень. Все работы будут идти в установленном графике, при укладке покрытия дорожники будут применять асфальтобетонные смеси ЩМА-16 и А16ВН», — приводятся в материале слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина.

Как уточняется, на региональной сети работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты ГБУ «Мосавтодор» фрезеруют покрытие на подъезде к дер. Зименки-1 в Зарайске, ул. Луховицкая в Луховицах и на участке дороги от дер. Красновские Выселки до поворота на село Аннино в пос. Серебряные Пруды. А на муниципальной сети ремонтируют городские улицы: ул. Радченко в Павловском Посаде, ул. Строителей в Люберцах и ул. Садовая в Ногинске.

В ведомстве пояснили, что всего в ремонтном сезоне 2025 года планируется отремонтировать более 1,4 тыс. участков дорог длиной около 1,5 тыс. км.