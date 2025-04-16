Ремонт дорог начался на 39 участках в Подмосковье

«Благоприятная погода в Подмосковье позволила приступить к ремонту дорожной сети — работы идут на 39 участках муниципальных и региональных дорог. Уже уложено более 14 тыс. кв. м нового и отфрезеровано более 77 тыс. кв. м старого покрытия, также на ряде дорог меняют бортовой камень. Все работы будут идти в установленном графике, при укладке покрытия дорожники будут применять асфальтобетонные смеси ЩМА-16 и А16ВН», — приводятся в материале слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина.