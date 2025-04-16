12 лучших мелодрам 2025: возвращение Бриджит Джонс и Бэби Фрэнсис Хаусман

В мире, где так много суеты и рациональности, мелодрамы остаются островком искренних эмоций. Они позволяют нам переживать сильные чувства — любовь, страсть, разочарование, надежду — без риска и последствий. Возможно, мы ценим их за то, что они напоминают: даже в хаосе жизни есть место красоте, случайным встречам и неожиданным счастливым концовкам. А ещё — потому что иногда так хочется просто поверить в чудо.
В этом списке — лучшие мелодрамы 2025 года, которые заставляют зрителей смеяться, плакать и снова влюбляться в жизнь.
Зарубежные мелодрамы 2025.
Парни с тату. Прямо в сердце (Marked Men Rule).
Рейтинг IMDb: 5,2Рейтинг «Кинопоиска»: 6,5Страна: СШАПремьера в России: 6 февраля 2025 годаПродолжительность: 1 час 33 минутыВозрастные ограничения: 18+Режиссёр: Ник КассаветисВ главных ролях: Сидни Тейлор и Чейз СтоуксГде смотреть: Кинопоиск.
Сдержанная и амбициозная Шоу Лэндон учится в медицинском университете и строит большие планы на будущее. Её размеренный мир переворачивается после знакомства с Рулом Арчером — дерзким татуировщиком с непростым прошлым. На первый взгляд, они — как день и ночь: Шоу — утончённая девушка из влиятельной семьи, а Рул — бунтарь, воспитанный улицей. Однако одна страстная ночь после вечеринки пробуждает между ними чувства, о которых они даже не подозревали.
Интересные факты о фильме:
В основу сюжета лёг одноимённый литературный цикл американского писателя Джея Крауновера, вышедший в 2012 году. Каждый роман серии посвящён одному парню из неформальной тусовки: Рулу, Джету, Нэшу, Роуди, Рому и Асу.
Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки (Bridget Jones: Mad About the Boy).
Рейтинг IMDb: 6,7Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3Страна: ВеликобританияПремьера в России: 14 февраля 2025 годаПродолжительность: 2 часа 3 минутыВозрастные ограничения: 18+Режиссёр: Майкл МоррисВ главных ролях: Рене Зеллвегер, Лео Вудалл, Чиветель Эджиофор, Хью Грант и другиеГде смотреть: «Кинопоиск», Wink, Tvigle.
Британский художественный фильм в жанре романтической комедии, четвёртая из картин о Бриджит Джонс с Рене Зеллвегер в главной роли. С момента прошлых событий прошло 15 лет. Бриджит уже 51 год, она одна воспитывает двоих детей и пытается справиться с болью после потери мужа. В поисках новых смыслов и радости жизни она начинает осваивать цифровой мир — заводит аккаунты в социальных сетях и пробует счастья в онлайн-знакомствах.
Судьба сталкивает её с двумя совершенно непохожими мужчинами: уравновешенным педагогом и обаятельным молодым музыкантом. Неожиданно в её жизни вновь появляется Дэниэл Кливер, что приводит к череде трогательных и комичных ситуаций и заставляет Бриджит по-новому взглянуть на своё будущее.
Интересные факты о фильме:
Сюжет основан на романе Хелен Филдинг, опубликованном в 2013 году.
Создатели воскресили персонажа Хью Гранта — Дэниэла Кливера, который в предыдущей части чудом выжил в авиакатастрофе.
Оставь это ветру (Rüzgara Birak).
Рейтинг IMDb: 6,2Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4Страна: ТурцияПремьера в России: 6 февраля 2025 годаПродолжительность: 1 час 36 минутВозрастные ограничения: 16+Режиссёр: Энгин ЭрденВ главных ролях: Ханде Эрчел, Барыш Ардуч, Барыш Айтач, Гёзде Мутлуэр и другиеГде смотреть: «Кинопоиск», Okko, «Иви».
Она — целеустремлённая и самодостаточная женщина, выстроившая карьеру на дисциплине и чётком следовании правилам. Он — беззаботный сёрфер, привыкший жить настоящим моментом и полагаться на интуицию. Их неожиданная встреча на заседании совета директоров крупной корпорации становится настоящим столкновением противоположностей — логика против чувств, порядок против свободы.
Интересные факты о фильме:
Проект стал первым опытом совместной работы Ханде Эрчел и Барыша Ардуча, хотя актёры долгое время выражали взаимное стремление поработать в тандеме.
Команда создателей фильма дала понять, что рассматривает возможность будущих кинематографических проектов с участием этой актёрской пары.
Большое смелое прекрасное приключение (A Big Bold Beautiful Journey).
Страна: СШАПремьера в мире: 19 сентября 2025 годаПродолжительность: 2 часа 19 минутВозрастные ограничения: 18+Режиссёр: КогонадаВ главных ролях: Колин Фаррелл, Марго Робби, Фиби Уоллер-Бридж, Хеймиш Линклейтер и другиеГде посмотреть: «Кинопоиск».
Новая фантастическая мелодрама от Когонады — режиссёра, подарившего зрителям тонкие и визуально выразительные фильмы «Колумбус» и «После Янга». В центре сюжета — история Дэвида, отправившегося на свадьбу за рулём своего старого автомобиля, в котором установлен необычный GPS-навигатор. По пути он случайно знакомится с Сарой, и она становится его попутчицей.
Их совместная дорога превращается не просто в путешествие, а в глубокое переосмысление жизни — герои сталкиваются с воспоминаниями, размышляют о будущем и оказываются перед важным выбором, способным изменить их судьбы. Судя по всему, Когонада вновь обратится к жанру чувственной научной фантастики, как это было в «После Янга».
Интересные факты:
Музыку к фильму написал композитор Дзё Хисаиси, который сотрудничал с Хаяо Миядзаки и Такеши Китано.
Изначально картину собирались выпустить 9 мая, но дату перенесли, чтобы не конкурировать с премьерой фильма «Громовержцы».
Материалисты (Materialists).
Страна: США, ФинляндияПремьера: в мире — 13 июня 2025 года, в России — 19 июня 2025 годаПродолжительность: 1 час 49 минутВозрастные ограничения: 18+Режиссёр: Селин СонВ главных ролях: Педро Паскаль, Крис Эванс, Дакота Джонсон, Марин АйрлендГде можно будет посмотреть: «Кинопоиск».
Новая романтическая комедия от Селин Сон, режиссёра нашумевшей мелодрамы «Прошлые жизни», вновь обращается к теме сложных чувств и выбора между прошлым и настоящим. В центре сюжета её нового фильма — любовный треугольник, напоминающий эмоциональную глубину предыдущей работы Сон. Главная героиня, Люси, — успешная сваха, которая помогает одиноким людям Нью-Йорка находить свою любовь.
Но однажды она сама встречает мужчину, который кажется ей идеальной парой: обаятельного и обеспеченного джентльмена. Между ними вспыхивает роман. Однако её сердце всё ещё не свободно — в нём живёт Джон, бывший парень, работающий официантом и мечтающий о карьере актёра. Разрываясь между двумя такими разными мужчинами, Люси теряет уверенность в себе, что начинает сказываться и на её работе.
Интересные факты:
По словам режиссёра, «Материалисты» — история о поиске себя через отношения, приправленная ироничным взглядом на современные ценности.
Центральный конфликт фильма — выбор между материальным и духовным. На это намекает постер с Люси, окружённой символами роскоши и простыми радостями жизни.
Грязные танцы (Dirty Dancing).
Страна: СШАПремьера: запланирована на лето 2025Режиссёр: Джонатан ЛевинВ главной роли: Дженнифер ГрейГде можно будет посмотреть: «Кинопоиск».
В 1990-х годах, через три десятилетия после событий оригинальной ленты, «Бэби» Фрэнсис Хаусман возвращается на курорт Келлерман, где провела незабываемое лето своей юности. Теперь, спустя годы, она вновь оказывается в знакомом месте, где её ждёт неожиданная встреча с молодой парой, также приехавшей отдохнуть на курорт.
Интересные факты:
Режиссёр фильма Джонатан Левин известен по фильмам «50/50» (2011), «Тёплые тела» (2013) и «Длинный выстрел» (2019).
Время действия сиквела — 1990-е годы. В оригинальном фильме действие происходило в начале 1960-х.
В актёрском составе могут быть как знакомые лица, так и новые имена. Многие из оригинальных актёров уже ушли из жизни: Патрик Суэйзи, Джерри Орбах, Джек Уэстон.
Русские мелодрамы 2025.
От любви до любви.
Четырёхсерийный мини-сериалРейтинг Wink: 9,3Рейтинг «Иви»: 7,8Премьера: 4 апреля 2025 годаВозрастные ограничения: 16+Режиссёр: Филипп КоршуновВ главных ролях: Анжелика Печка, Янина Соколовская, Анатолий ЧерниковГде можно посмотреть: Wink, «Иви», domashniy.ru.
Анна, владелица небольшого ателье, живёт тихой жизнью со своим сыном Антоном, студентом медицинского института. Трагедия, произошедшая много лет назад, когда отец Антона погиб в аварии сразу после его рождения, оставила глубокий след в её душе. Анна закрылась от внешнего мира, включая свою бывшую подругу Веронику, к которой в день трагедии собирался уйти её муж.
Ирония судьбы заключается в том, что Антон решает жениться на Юле, дочери Вероники. Анна не в силах смириться с этой мыслью. Ситуация становится ещё более запутанной, когда выясняется, что Юлия беременна от Антона.
Интересные факты:
Янина Соколовская, исполнительница роли Анны, считает, что одна из главных мыслей сериала — самое сложное в отношениях родителей и детей — найти баланс: с ребёнком нужно делиться опытом, но не «душить», направлять, но стараться не «задавить» любовью.
Требуется мама в семью с тремя детьми.
Четырехсерийный мини-сериалРейтинг Wink: 9,2Рейтинг «Иви»: 8,3Премьера: 14 февраля 2025 годаВозрастные ограничения: 16+Режиссёр: Дмитрий СорокинВ ролях: Ольга Бобкова, Василий Шмаков, Дмитрий Мухин и другиеГде смотреть: ivi.ru, wink.ru, tv.apple.com.
Самовлюблённая и капризная Светлана привыкла к тому, что всё делается для неё, и совершенно не обращала внимания на чувства других. Её беззаботная жизнь заканчивается, когда она становится жертвой нападения и теряет память. В результате этого происшествия она оказывается в доме каменщика Тимофея, который один растит троих детей.
Светлана вынуждена приспосабливаться к совершенно иному укладу: заниматься бытовыми делами и заботиться о детях. Со временем героиня фильма не только привыкает к новой жизни, но и начинает чувствовать себя частью этой семьи, принимая её как свою.
Интересные факты:
По мнению некоторых зрителей, сериал — российский ремейк известной комедии «За бортом» с Голди Хоун и Куртом Расселом.
Горький нектар.
Четырёхсерийный мини-сериалРейтинг Wink: 9,0Рейтинг «Иви»: 7,5Перемьера: 20 марта 2025 годаВозрастные ограничения: 16+Режиссёр: Наталья ТитоваВ ролях: Ольга Сопова, Александр Гиренок, Ольга Доронина и другиеГде смотреть: Wink, Movix.
В результате дорожной аварии, участницей которой стала Ирина, погибает Ада — женщина, находившаяся за рулём второго автомобиля. После этого происшествия образ Ады начинает являться Ирине во снах и просит позаботиться о её муже и маленьком сыне.
Однако семья Ады, глубоко переживающая потерю, категорически отвергает любые предложения помощи. Чтобы исполнить последнее желание покойной, Ирина решает устроиться к ним няней, не открывая своей связи с трагедией. А образ Ады продолжает являться во снах и сообщает Ирине тайну своей гибели.
Интересные факты:
По словам Ольги Соповой, актрисы, играющей Ирину, она верит в мистику, но старается не углубляться в эту тему.
Роковая подмена.
Четырёхсерийный мини-сериалРейтинг Wink: 9,0Рейтинг «Иви»: 7,7Премьера: 3 марта 2025 годаВозрастные ограничения: 16+Режиссёр: Павел Снисаренко. В ролях: Дарья Белодед, Родион Галюченко, Анна Шкиль, Валерий Смекалов и другиеГде смотреть: domashniy.ru, ivi.ru, wink.ru, movix.ru.
Брак Милы и Антона трещит по швам, когда их маленькой дочери Жене ставят страшный диагноз. Для спасения ребёнка нужна срочная пересадка костного мозга, и неожиданно идеальным донором оказывается муж сестры Милы — Дима. Жена Дмитрия, Карина, уверена, что это не может быть просто совпадением. Она делает тест ДНК, который подтверждает, что Женя — Димина биологическая дочь.
Не в силах пережить предательство, женщина подаёт на развод. Но Мила клянётся, что не изменяла Антону. Вместе с Димой она решает во всём разобраться, и вскоре они узнают шокирующую правду о рождении Жени, которая полностью меняет жизнь двух семей.
Интересные факты:
Для Валерия Смекалова работа над проектом стала настоящим испытанием. В день, когда он снимался в сцене, где его персонаж посещает могилу матери на кладбище, актёру сообщили, что его мама попала в больницу. На следующий день её не стало, но Смекалов продолжил работу до конца.
Связанное счастье.
Четырёхсерийный мини-сериалРейтинг Wink: 9,2Рейтинг «Иви»: 7,9Премьера: 27 февраля 2025 годаВозрастные ограничения: 16+Режиссёр: Дмитрий МагоновВ ролях: Дарья Белодед, Степан Бекетов, Кирилл Дыцевич, Ирина Бразговка и другиеГде смотреть: ivi.ru, wink.ru.
В центре истории — Вера, живущая с матерью и преподающая вязание в местном Доме культуры. Она мечтает заинтересовать этим занятием как можно больше молодых людей. Однажды она случайно встречает Лео, свою первую любовь, и их отношения вспыхивают вновь. Лео, увидев созданные Верой великолепные изделия, приходит в восторг и забирает их с собой в Москву, обещая показать известным дизайнерам.
Однако позже выясняется, что он обманул девушку: у Лео уже есть невеста и он выдал вязаные вещи Веры за работы своей будущей супруги. Решив восстановить справедливость, Вера отправляется в столицу, чтобы доказать своё авторство. Вслед за ней уезжает Михаил, который, как оказывается, давно и искренне её любит.
Интересные факты:
Съёмки проходили в Великом Новгороде в 2024 году. Кинокомпания «Гамма» снимала проект на улицах, в муниципальных учреждениях, ресторанах и парках областного центра.
Москва слезам не верит. Всё только начинается.
Восьмисерийный сериал-мюзиклПремьера запланирована на 2025 год, сначала в онлайн-кинотеатре Wink.ru, затем телепремьера состоится на СТСВозрастные ограничения: 16+Режиссёры: Ольга Долматовская и Жора Крыжовников (Андрей Першин) В ролях: Иван Янковский, Андрей Максимов, Анастасия Талызина, Мария Камова (Маш Милаш) и другиеГде смотреть: сериал будет доступен эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.
В начале 2000-х Ксюша с пятилетним ребёнком приезжает в Москву, спасаясь от мужа-тирана. В столице она находит поддержку в лице новых подруг — целеустремлённой студентки-медика Оли и ветреной Маши, грезившей о замужестве с иностранцем. Их дружба помогает пережить трудности, но жизнь разводит их на долгие годы. Спустя два десятилетия судьба вновь сводит женщин, даруя неожиданный шанс всё изменить.
Интересные факты:
Сериал поставлен по мотивам советского фильма «Москва слезам не верит» (1979), до сих пор пользующегося огромной популярностью.
Большая часть съёмок велась в столице, среди локаций — РАМТ, высотка на Котельнической набережной, телецентр «Останкино». Одну из самых ярких сцен сериала сняли на Пушкинской площади — в ней были задействованы 200 танцоров и более 100 актёров массовых сцен.
Музыкальные номера снимали в кинопарке «Москино» на натурных площадках «Ковбойский городок» и «Провинциальные города Европы».
Чтобы воссоздать атмосферу нулевых, художники изучали модные журналы, которые были популярны в то время. Они сшили более 250 нарядов и ещё около тысячи сложных сценических костюмов нашли в салонах проката одежды.