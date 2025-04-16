12 лучших мелодрам 2025: возвращение Бриджит Джонс и Бэби Фрэнсис Хаусман

В мире, где так много суеты и рациональности, мелодрамы остаются островком искренних эмоций. Они позволяют нам переживать сильные чувства — любовь, страсть, разочарование, надежду — без риска и последствий. Возможно, мы ценим их за то, что они напоминают: даже в хаосе жизни есть место красоте, случайным встречам и неожиданным счастливым концовкам. А ещё — потому что иногда так хочется просто поверить в чудо.