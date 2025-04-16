Депутат Милонов: нужно снова обсуждать сокращение рабочего дня до 7 часов

Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов отметил, что предложение сократить рабочий день для женщин интересная, но целесообразно рассмотреть инициативу, касающуюся сокращения рабочего дня для всех. Речь идет о 7-часовом формате труда для всех россиян.
Если сократит рабочий день только для женщин, это может негативно сказаться на их трудоустройстве, так как работодатель будет отдавать предпочтение мужчинам. А вот общее сокращение рабочего времени, по мнению депутата, целесообразнее, но нужно просчитать все финансовые риски.
— Интенсивность труда сейчас гораздо выше, чем тогда, когда устанавливался стандартный график, — говорит депутат в беседе с Lenta.ru.
Он приводит пример, что раньше успевали сделать за 8-часовую смену, теперь делают за 4 часа. К тому же, возросла моральная нагрузка, люди вовлечены в обсуждение рабочих процессов почти круглые сутки.
— Я считаю, что надо усугубить эту идею и вновь вернуться к обсуждению 7-часового рабочего дня, — отметил Милонов.
Кстати, в Союзе женщин России тоже не поддержали инициативу сокращения рабочего дня для женщин. Общественники отмечают, что куда важнее анализ условий труда на конкретных предприятиях и разработки корпоративной социальной политики, пишет 360.ru.
Зампред Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков выразил опасения, что сокращение рабочего дня для женщин на один час может привести к дискриминации при трудоустройстве, пишет Царьград.
— Мы не должны предлагать механизмы, при которых у работодателя возникало бы желание дискриминировать работника — брать на рабочее место мужчину, так как он отработает этот час, а женщину надо будет отпускать, — сказал RT глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.