Депутат Милонов: нужно снова обсуждать сокращение рабочего дня до 7 часов

Если сократит рабочий день только для женщин, это может негативно сказаться на их трудоустройстве, так как работодатель будет отдавать предпочтение мужчинам. А вот общее сокращение рабочего времени, по мнению депутата, целесообразнее, но нужно просчитать все финансовые риски.