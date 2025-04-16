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Епископ УПЦ Макаровский: Украина проводят инвентаризацию мощей по ночам

Он допустил, что представители властей проводят «инвентаризацию» в заблокированных Ближних и Дальних пещерах лавры именно по ночам, «как разбойники».

Источник: Аргументы и факты

Епископ Макаровский Гедеон (Харон), представляющий каноническую Украинскую православную церковь, выразил предположение, что инициированная украинскими властями «инвентаризация» мощей святых в Киево-Печерской лавре может осуществляться в ночное время.

В беседе с РИА Новости он сослался на информацию от собственных источников, согласно которой доступ в лавру ограничен, а официальные сведения о происходящем отсутствуют.

По его словам, движения на территории лавры замечаются преимущественно ночью, что позволяет предположить проведение мероприятий в скрытной форме, за закрытыми дверями, в том числе в Ближних и Дальних пещерах.

Ранее сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили два храма Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Белая Церковь в Киевской области.