Епископ УПЦ Макаровский: Украина проводят инвентаризацию мощей по ночам

Епископ Макаровский Гедеон (Харон), представляющий каноническую Украинскую православную церковь, выразил предположение, что инициированная украинскими властями «инвентаризация» мощей святых в Киево-Печерской лавре может осуществляться в ночное время.
В беседе с РИА Новости он сослался на информацию от собственных источников, согласно которой доступ в лавру ограничен, а официальные сведения о происходящем отсутствуют.
По его словам, движения на территории лавры замечаются преимущественно ночью, что позволяет предположить проведение мероприятий в скрытной форме, за закрытыми дверями, в том числе в Ближних и Дальних пещерах.
Ранее сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили два храма Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Белая Церковь в Киевской области.