МВД приняло тысячное заявление на РВП от иностранца по упрощенной схеме

«Мне бы хотелось это сделать, но у меня есть проблемы с документами. И я подумал, что если вежливо попрошу вас, вы мне поможете. Кроме вас здесь никто, вероятно, меня не понимает, но я хотел бы отказаться от своего немецкого гражданства и получить российское», — сказал Житников.