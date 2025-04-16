ПСЖ и «Барселона» вышли в полуфинал Лиги Чемпионов

Встреча на «Вилла-Парке» в Бирмингеме началась уверенно для гостей — Ашраф Хакими открыл счёт уже на 11-й минуте, а Нуну Мендеш удвоил преимущество к 28-й минуте. Однако «Астон Вилла» сумела переломить ход игры, забив три мяча подряд: сначала отличился Юри Тилеманс (34-я минута), затем Джон Макгинн (55-я) и Эзри Конса (57-я). Российский вратарь парижан Матвей Сафонов весь матч провёл в запасе, место в воротах вновь занял Джанлуиджи Доннарумма.