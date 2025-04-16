Минобрнауки хочет создать комиссию по квотам на стипендии правительства

Отмечается, что комиссия с 2026—2027 учебного года ежегодно до 15 апреля должна будет устанавливать квоты на стипендии правительства РФ на очередной учебный год для федеральных государственных органов, определенных в пункте 5 правил назначения и выплаты стипендии, утвержденных постановлением правительства РФ. Согласно этому постановлению, к таким федеральным госорганам относятся МВД, Минобороны, СВР, ФСБ, Росгвардия, ФСИН и ФСО.