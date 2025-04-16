Набиуллина: Рост цен на жильё в некоторых регионах существенно замедлился

«Мы уже видим, что, кстати, темп роста цен на жильё замедлился в некоторых регионах существенно. Ситуации разные в регионах», — заявила она.
Набиуллина подчеркнула, что нельзя увеличивать темпы роста ипотеки за счёт рискованных кредитов. Она также объяснила, что в стране вводят показатель долговой нагрузки на гражданина. Он влияет на требования к первоначальному взносу.
Как сообщал Life.ru, на заседании президиума президент РФ Владимир Путин отметил, что ситуация с инфляцией в стране улучшается. Глава государства заверил, что российские власти внимательно следят за процессом и постоянно обсуждают данную проблему.