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Набиуллина: Рост цен на жильё в некоторых регионах существенно замедлился

Центральный банк России отмечает значительное замедление роста цен на жильё в некоторых регионах. Об этом 15 апреля сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на заседании президиума Госсовета.

Источник: Life.ru

«Мы уже видим, что, кстати, темп роста цен на жильё замедлился в некоторых регионах существенно. Ситуации разные в регионах», — заявила она.

Набиуллина подчеркнула, что нельзя увеличивать темпы роста ипотеки за счёт рискованных кредитов. Она также объяснила, что в стране вводят показатель долговой нагрузки на гражданина. Он влияет на требования к первоначальному взносу.

Как сообщал Life.ru, на заседании президиума президент РФ Владимир Путин отметил, что ситуация с инфляцией в стране улучшается. Глава государства заверил, что российские власти внимательно следят за процессом и постоянно обсуждают данную проблему.