Совфед рассмотрит закон о контроле за иноагентами

Отмечается, что будет установлена возможность признания иноагентами лиц, вовлекающих других в сбор военно-технической информации, которая может быть использована против безопасности РФ. Также будет рассмотрен закон, запрещающий иноагентам участвовать в просветительской и образовательной деятельности в РФ, получать муниципальную финансовую поддержку и входить в органы управления госкорпораций, пишет СМИ.