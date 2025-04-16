Совфед рассмотрит закон о контроле за иноагентами

Иноагентам запретят заниматься просветительской деятельностью в РФ.
На пленарном заседании 16 апреля Совет Федерации рассмотрит закон об усилении контроля за иностранными агентами. Об этом сообщают СМИ.
«На заседании также будет рассмотрен пакет инициатив о контроле за деятельностью иностранных агентов. Согласно законам, принятым Госдумой, иноагентами будут признаваться лица, содействующие исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует, если эти решения направлены против ее безопасности», — сообщает ТАСС.
Отмечается, что будет установлена возможность признания иноагентами лиц, вовлекающих других в сбор военно-технической информации, которая может быть использована против безопасности РФ. Также будет рассмотрен закон, запрещающий иноагентам участвовать в просветительской и образовательной деятельности в РФ, получать муниципальную финансовую поддержку и входить в органы управления госкорпораций, пишет СМИ.
Ранее URA.RU сообщало, что правительство РФ поддержало законопроект, позволяющий признавать человека иноагентом за содействие в исполнении решений международных организаций или иностранных госорганов, в которых Россия не участвует, если эти действия направлены против безопасности страны. Планируется внести изменения в статью четыре ФЗ № 255, где перечисляется деятельность иноагентов.