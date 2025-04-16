«Каждый год меняют бордюры»: Силуанов раскритиковал ремонт дорог

«Я всегда говорю: пожалуйста, коллеги, у вас есть свои бюджеты, у вас есть свои возможности финансовые, участвуйте в ваших же полномочиях. Мы значительный ресурс используем, мы помогаем, развиваем. Тоже вы точно так же со своими уровнями бюджета можете это сделать», — цитирует министра ТАСС.