«Каждый год меняют бордюры»: Силуанов раскритиковал ремонт дорог

Министр финансов РФ Антон Силуанов призвал повысить эффективность строительства жилья, оптимизировать расходы, в том числе на ремонт, и увеличить производительность труда.
«То, что мы видим — что до сих пор траншею копают пять человек лопатами. Мы видим, что у нас идет ремонт дорог по цене капитального ремонта. Каждый год меняют бордюры у нас», — сказал Силуанов на расширенном заседании президиума Госсовета.
Министр указал на необходимость повышать эффективность в указанных сферах, финансируемых из средств субъектов РФ и муниципалитетов.
«Я всегда говорю: пожалуйста, коллеги, у вас есть свои бюджеты, у вас есть свои возможности финансовые, участвуйте в ваших же полномочиях. Мы значительный ресурс используем, мы помогаем, развиваем. Тоже вы точно так же со своими уровнями бюджета можете это сделать», — цитирует министра ТАСС.
Ранее Силуанов заявил, что Министерство финансов РФ подготовит предложения по большой приватизации в России, поскольку считает текущее время подходящим для данного вопроса.
Также Силуанов заверил, что все заложенные обязательства федерального бюджета будут выполнены вне зависимости от курса рубля.