Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Каждый год меняют бордюры»: Силуанов раскритиковал ремонт дорог

Глава Минфина РФ призвал повысить эффективность строительства.

Источник: Комсомольская правда

Министр финансов РФ Антон Силуанов призвал повысить эффективность строительства жилья, оптимизировать расходы, в том числе на ремонт, и увеличить производительность труда.

«То, что мы видим — что до сих пор траншею копают пять человек лопатами. Мы видим, что у нас идет ремонт дорог по цене капитального ремонта. Каждый год меняют бордюры у нас», — сказал Силуанов на расширенном заседании президиума Госсовета.

Министр указал на необходимость повышать эффективность в указанных сферах, финансируемых из средств субъектов РФ и муниципалитетов.

«Я всегда говорю: пожалуйста, коллеги, у вас есть свои бюджеты, у вас есть свои возможности финансовые, участвуйте в ваших же полномочиях. Мы значительный ресурс используем, мы помогаем, развиваем. Тоже вы точно так же со своими уровнями бюджета можете это сделать», — цитирует министра ТАСС.

Ранее Силуанов заявил, что Министерство финансов РФ подготовит предложения по большой приватизации в России, поскольку считает текущее время подходящим для данного вопроса.

Также Силуанов заверил, что все заложенные обязательства федерального бюджета будут выполнены вне зависимости от курса рубля.