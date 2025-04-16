В Госдуме предложат установить сроки переселения из аварийного жилья

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается установить, что срок фактического переселения граждан из аварийного дома не должен превышать трех месяцев с даты переселения первого собственника или нанимателя жилого помещения в таком доме, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Законопроектом предлагается дополнить часть 2 статьи 16 ФЗ “О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства” пунктом 2.1, в котором уточнить, что срок фактического переселения граждан из аварийного дома не должен превышать трех месяцев с даты переселения первого собственника или нанимателя жилого помещения в таком доме», — сказано в пояснительной записке.
В документе отмечается, что региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда должна содержать, в частности, срок переселения граждан из каждого многоквартирного дома (МКД), включенного в перечень МКД, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Авторы инициативы подчеркивают, что указанные в них сроки являются примерными и, как правило, исчисляются годами, а иногда десятилетиями.
Кроме того, в тексте законопроекта уточняется, что основанием для признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции является аварийное техническое состояние его несущих строительных конструкций или МКД в целом, характеризующееся их разрушением либо повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения многоквартирного дома, или кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости МКД.
Как пояснил РИА Новости соавтор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, анализ региональных адресных программ показал, что указанные в них сроки переселения являются примерными и между переселением первого и последнего жильца могут пройти годы. Он уточнил, что все эти годы, оставшимся в доме людям приходится жить в условиях, которые нельзя назвать нормальными, поскольку после начала переселения, жилищно-коммунальные службы, как правило, перестают обслуживать аварийный дом.
Он добавил, что жильцы, которые остаются в аварийном доме, фактически оказываются брошенными в условиях, опасных для жизни и здоровья. По его словам, дом в любой момент может развалиться, также освободившиеся соседские квартиры зачастую становятся притонами и ночлежками.
Кроме того, Кошелев отметил, что до окончательного переселения всех собственников, земельный участок, на котором расположен аварийный дом, невозможно включить в экономику города, вместо развития территории генерируются убытки.
«Четкое установление срока переселения защитит права и законные интересы граждан, а также окажет благоприятное влияние на процесс планирования и реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», — заключил он в беседе с агентством.