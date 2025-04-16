В Госдуме предложат установить сроки переселения из аварийного жилья

Как пояснил РИА Новости соавтор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, анализ региональных адресных программ показал, что указанные в них сроки переселения являются примерными и между переселением первого и последнего жильца могут пройти годы. Он уточнил, что все эти годы, оставшимся в доме людям приходится жить в условиях, которые нельзя назвать нормальными, поскольку после начала переселения, жилищно-коммунальные службы, как правило, перестают обслуживать аварийный дом.