Генпрокуратура пытается изъять в ОАЭ пять квартир у бывшего инспектора ДПС

В декабре 2022 года Лефортовский районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры удовлетворил требование о конфискации имущества Кузнецова. Суд обратил в доход государства объекты недвижимости и денежные средства на общую сумму, превышающую 180 млн рублей. В рамках этого решения у бывшего инспектора изъяли не только пять квартир в Дубае, но и имущество в Москве, подмосковных регионах, а также объекты недвижимости за рубежом, в том числе в Болгарии. Помимо этого, изъяты были денежные средства, обнаруженные в банковских ячейках, — около 48 млн рублей, $60 тыс. и €23 тыс., что также не было подкреплено законными источниками дохода.