Врач из Воронежа спасла пассажира самолета Владивосток-Москва

Врач анестезиолог-реаниматолог Светлана Еремина во вторник вылетела из Владивостока в Москву: возвращалась с медицинской выставки, которая проходила в китайском Шанхае. Прошло менее часа полета, когда бортпроводница стала искать врача: одному из пассажиров стало плохо на борту самолета и понадобилась срочная медпомощь. Еремина сразу же вызвалась помочь.