Врач из Воронежа спасла пассажира самолета Владивосток-Москва

ВЛАДИВОСТОК, 16 апр — РИА Новости. Врач из Воронежа, летевшая из Владивостока в Москву, оказала медицинскую помощь пассажиру с острым отравлением, что позволило снять интоксикацию и продолжить полет, передает корреспондент РИА Новости.
Врач анестезиолог-реаниматолог Светлана Еремина во вторник вылетела из Владивостока в Москву: возвращалась с медицинской выставки, которая проходила в китайском Шанхае. Прошло менее часа полета, когда бортпроводница стала искать врача: одному из пассажиров стало плохо на борту самолета и понадобилась срочная медпомощь. Еремина сразу же вызвалась помочь.
«У пассажира — 36-летнего мужчины — было острое отравление, диарея. Без медпомощи во время длительного перелета (время полета из Владивостока в Москву составляет около девяти часов — ред.) могло ухудшиться его здоровье. Кишечный антисептик и препараты, снижающие уровень интоксикации (стабилизировали состояние — ред.)», — рассказала агентству Еремина.
Через пару часов она вновь оказала помощь — на этот раз пассажирке при приступе мигрени.
Еремина также рассказала РИА Новости, что живет в Воронеже, во Владивостоке была проездом. Врачом работает 25 лет и не первый раз помогает пассажирам на борту самолета.