В Госдуму внесут проект о порядке начисления компенсации семьям погибших военных: вот что предлагают изменить

В Госдуму внесут законопроект об изменении порядка расчета компенсации семьям погибших военнослужащих. Если он будет принят, ежемесячные выплаты увеличатся.
В проекте предлагается не учитывать погибшего военнослужащего при определении размера выплаты.
«Проектом федерального закона предлагается исключить требование, предусматривающее при определении размера ежемесячных денежных выплат, предусмотренных статьей 3 федерального закона № 306-ФЗ, учитывать погибшего (умершего) военнослужащего (инвалида, иного гражданина), тем самым обеспечить выплату членам его семьи денежных сумм в повышенном размере», — приводит РИА Новости фрагмент пояснительной записки к законопроекту.
Авторы проекта считают необоснованным включение погибшего военнослужащего в количество членов семьи, так как это уменьшает размер выплат.
Тем временем сайт KP.RU вместе с юристом подробно разбирается, какие выплачиваются пособия военнослужащим в России в 2025 году, кто и как их может получить.
Напомним, в 2025 году повышены размеры пенсий и денежных компенсаций для ветеранов СВО, у них также появилась возможность проходить медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение в центрах Социального фонда России (СФР).