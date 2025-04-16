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В Госдуму внесут проект о порядке начисления компенсации семьям погибших военных: вот что предлагают изменить

В ГД внесут проект об изменении расчета компенсации семьям погибших военных.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуму внесут законопроект об изменении порядка расчета компенсации семьям погибших военнослужащих. Если он будет принят, ежемесячные выплаты увеличатся.

В проекте предлагается не учитывать погибшего военнослужащего при определении размера выплаты.

«Проектом федерального закона предлагается исключить требование, предусматривающее при определении размера ежемесячных денежных выплат, предусмотренных статьей 3 федерального закона № 306-ФЗ, учитывать погибшего (умершего) военнослужащего (инвалида, иного гражданина), тем самым обеспечить выплату членам его семьи денежных сумм в повышенном размере», — приводит РИА Новости фрагмент пояснительной записки к законопроекту.

Авторы проекта считают необоснованным включение погибшего военнослужащего в количество членов семьи, так как это уменьшает размер выплат.

Тем временем сайт KP.RU вместе с юристом подробно разбирается, какие выплачиваются пособия военнослужащим в России в 2025 году, кто и как их может получить.

Напомним, в 2025 году повышены размеры пенсий и денежных компенсаций для ветеранов СВО, у них также появилась возможность проходить медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение в центрах Социального фонда России (СФР).