В Госдуме рассмотрят новые сроки переселения из аварийного жилья

Срок переселения граждан из аварийного дома не должен превышать трех месяцев.
Установить новые сроки для переселения граждан из аварийного жилья предложили депутаты Госдумы. Переселение должно произойти не более, чем через три месяца с момента внесения жилья в список аварийного и подлежащего сносу. Соответствующий проект будет направлен на рассмотрение палаты парламента, пишут СМИ.
«Законопроектом предлагается дополнить часть 2 статьи 16 ФЗ “О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства” пунктом 2.1, в котором уточнить, что срок фактического переселения граждан из аварийного дома не должен превышать трех месяцев с даты переселения первого собственника или нанимателя жилого помещения в таком доме», — сообщает РИА Новости.
Дополнительно предусматривается, что региональные программы по переселению из аварийного жилья должны содержать конкретные сроки переселения для каждого многоквартирного дома, включенного в список признанных аварийными. Основанием для включения домов в этот список является их аварийное техническое состояние.
Ранее президент РФ Владимир Путин отметил рост объема аварийного фонда в связи с исчерпанием ресурса советских жилых зданий. Глава подчеркнул необходимость активизации работ по расселению ветхого жилья.