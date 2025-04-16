В Госдуме рассмотрят новые сроки переселения из аварийного жилья

Установить новые сроки для переселения граждан из аварийного жилья предложили депутаты Госдумы. Переселение должно произойти не более, чем через три месяца с момента внесения жилья в список аварийного и подлежащего сносу. Соответствующий проект будет направлен на рассмотрение палаты парламента, пишут СМИ.