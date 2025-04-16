Часть Владивостока останется без холодной воды 16 и 17 апреля — адреса

Отключения холодной воды запланированы во Владивостоке 16 и 17 апреля, сообщает ИА PrimaMedia.
По данным Примводоканала, в среду, 16 апреля, с 9 до 20 часов без ХВС останутся дома по адресам:
улица Бурачка, 8, 10; улица Олега Кошевого, 25, 27, 27а, 29, 29а, 31, 31а, 31б, 33; улица Терешковой, 18, 20, 22, 24, 26.
В четверг, 17 апреля, с 9 до 18 воды не будет на улице Русская, 67/2, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, 87.
В качестве причины специалисты назвали проведение аварийно-ремонтных работ. Потребителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.