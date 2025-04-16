В ГД предложили сделать курсы для поступления в вуз для участников СВО

«Сегодня перед государством стоит масштабная задача по интеграции участников СВО в гражданскую жизнь. Для них нужно создавать все условия, в том числе — для поступления в высшие учебные заведения. Реализация инициативы партии “Справедливая Россия — За правду” создаст условия для получения качественного высшего образования, профессионального роста и успешной интеграции участников СВО в мирную жизнь», — заключил Миронов.